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        Kartepe'de kadınlara hukuki destek sağlanacak

        Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Barosu arasında yapılan protokol ile ekonomik durumu el vermeyen kadınlara hukuki destek sağlanacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:01 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:01
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        Kartepe'de kadınlara hukuki destek
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, özellikle kadınlar ve çocukların yanı sıra ekonomik güçlükler nedeniyle korunmaya muhtaç kişilerin yasal haklarını ve hak arama yollarını öğrenmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Bu çerçevede, vatandaşların adli yardım hizmeti kapsamında Kocaeli Barosu tarafından atanacak avukatlarla hukuki destek almaları sağlanacak.

        Adalete erişim ve yasal yolların kullanımını kolaylaştırmak için Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile Kocaeli Baro Başkanı Av. Kadir Caner Karakadılar arasında bir protokol imzalandı.

        Protokol imza töreninde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kocaeli Barosu'na 12 ilçeden yardım talepleri gitmektedir. Bizlere de bu konuda destek talebi geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde sadece kadınlara yönelik destek verilecek. Hiçbir geliri olmayan ve hukuki konularda Kocaeli Barosu'na başvuran mağdurlardan senede 10 kişiye kadar adli yardım desteği verilecek. Dilerim ki kadınlarımız bu desteğe ihtiyaç duyacak olaylar yaşamasın. Kartepe ilçe sınırları içerisinde oturma şartı bulunmaktadır. Bugün Baro Başkanımızla birlikte bir araya gelerek ortak metin ve protokolü imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

        Kocaeli Baro Başkanı Av. Kadir Caner Karakadılar ise "Dezavantajlı grupta olan kadınlarımız yapılan bu protokol ile Kocaeli Barosu'ndan hukuki destek alabilecekler. Bu durumun önünü açan Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra işbirliğimiz artarak devam edecektir. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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