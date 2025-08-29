Kartlı ödemelerde yıllık artış yüzde 52

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temmuz ayına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 136,7 milyon, banka kartı sayısı 215,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 104,5 milyon oldu. Bu veriler, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 9, banka kartı sayısı yüzde 13, ön ödemeli kart sayısı da yüzde 8 arttı.

Temmuzda toplam kart sayısı ise 456,7 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla temmuzda yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 2 trilyon 163,6 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 844,8 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 306 milyar lirasında banka kartları, 12,8 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartıyla ödemelerde temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 54, banka kartıyla ödemelerde yüzde 59 olurken, ön ödemeli kartlarla ödemelerde ise bu oran yüzde 53 azaldı.