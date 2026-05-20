        Haberler Gündem Çevre Kaş'ta deniz dibi temizliği | Son dakika haberleri

        Kaş'ta deniz dibi temizliği yapıldı: Araç lastiği, kasa, bisiklet, halı...

        Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde araç lastiği, demir duba, kasa, bisiklet, levha ve halının da bulunduğu atıklar toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 17:33 Güncelleme:
        Antalya Valiliği himayesinde yürütülen "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi" kapsamında Kaş Limanı ve çevresinde temizlik yapıldı.

        "Antalya'da Deniz Hep Temiz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Kaymakamlık koordinesinde Kaş Sualtı Derneği (KASAD), ilçede faaliyet gösteren dalış okulları ile Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar görev aldı.

        Temizlik çalışmalarında deniz dibinden kamyon ve otomobil lastikleri, şişeler, demir duba, kasa, bisiklet, levha, kablolar, demir parçaları ve halının da aralarında bulunduğu atıklar çıkarıldı.

        Yaklaşık iki saat süren çalışmada çıkarılan atıklar, kıyıya taşınarak geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

        Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de denizden çıkarılan atıkların taşınmasına destek verdi.

        Etkinlik boyunca limandaki deniz trafiği geçici olarak durdurulurken, Sahil Güvenlik ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.

        KASAD Başkan Yardımcısı Erhan Onat, yaptığı konuşmada, deniz dibi temizliğinin ve plajların beklediklerinden daha temiz çıktığını ancak liman içerisinde çok fazla atık ve kalıntıyla karşılaştıklarını belirtti.

        Onat, 10 günde 250 dalgıcın temizlik çalışmalarına katıldığını vurgulayarak, deniz dibi temizliği çalışmalarının 5 Haziran'a kadar süreceğini kaydetti.

        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
