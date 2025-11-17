Kasım 0 araç kampanyaları sürüyor! İşte bu ay indirime giren araba modelleri
Kasım ayında birçok otomotiv markası indirimlerini sürdürüyor. Sıfır araç almak veya arabasını değiştirmek isteyen vatandaşlar için birçok marka nakit indirimi, takas desteği, özel fiyatlar veya düşük oranlı faiz seçenekleri sunuyor. İşte Kasım dönemine özel olarak hazırlanan güncel sıfır araç kampanyaları...
FIAT
- FIAT Scudo Van: 700.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
- FIAT Ducato Van: 700.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
- FIAT Ducato Kamyonet: 700.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
- FIAT Ulysse: 500.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
- FIAT Ducato Minibüs: 500.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
- FIAT Doblo Combi: 600.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
- FIAT Doblo Cargo: 500.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
- FIAT Scudo Combi/Combimix:** 600.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Nakit indirimler:
- Doblo, Doblo Cargo ve Ulysse: 75.000 TL
- Scudo, Ducato Van ve Ducato Kamyonet: 100.000 TL
- Ducato Minibüs: 200.000 TL
- Showroomlara özel ek indirim: 275.000 TL’ye kadar
MG
- MG7: 500.000 TL’ye 12 ay vadeli %1,49 faizli kredi veya 180.000 TL’ye varan nakit alım indirimi
- Yeni MG HS / HS Luxury:** Sınırlı sayıda stok için kampanyalı satış fiyatı 2.380.000 TL
NISSAN
Nissan Juke
Sınırlı sayıda Yeni Nissan Juke Tekna MT, 1.549.000 TL'lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla Nissan yetkili satıcılarında alıcılarını bekliyor.
Tekna DCT ve üst donanım seviyelerinde (N-Design, N-Sport, Platinum, Platinum Premium) 100.000 TL'ye varan nakit alım desteği veya bireysel ve ticari müşterilere özel %0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
Yeni Nissan Qashqai
Mild Hybrid ve e-POWER motor seçenekleriyle hem performans hem de verimlilik sunan Yeni Nissan Qashqai, Kasım ayına özel 400.000 TL'ye varan nakit alım desteği ile satışa sunuluyor.
Ticari müşteriler, belirli versiyonlarda (Skypack 4WD, N-Design, Platinum ve Platinum Premium) 600.000 TL'ye kadar 12 ay %0 faizli ticari kredi imkanından yararlanabiliyor.
Sınırlı sayıda Qashqai Mild Hybrid Designpack, 1.999.000 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışta.
NISSAN
Nissan X-Trail
X-Trail Platinum 2.899.000 TL'lik kampanyalı fiyatla satışa sunuluyor.
Ticari müşteriler Platinum Premium versiyonunda 1.000.000 TL 12 ay %0 faizli kredi imkanından yararlanabiliyor.
Yeni Nissan Townstar
Yeni Nissan Townstar’ın elektrikli Van ve Combi modellerinde 800.000 TL'ye kadar 12 ay %0 faizli kredi imkanı bulunuyor.
Uzun şasi L2 Van Townstar’ın benzinli versiyonlarında 500.000 TL kredi avantajı ve 50.000 TL nakit alım desteği sunuluyor.
Uzun vadeli ticari kredi seçenekleri Kasım ayında geçerli.
OPEL
Opel Corsa: 150.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
Opel Astra: 300.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
Opel Frontera Hybrid: 48V hibrit teknolojisine sahip model için 150.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.
Opel Mokka: 300.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği uygulanıyor.
Opel Grandland: İşletmelere özel olarak 400.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
Opel Corsa Elektrik: 300.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışta. GS donanım seviyesinde sunuluyor.
Opel Frontera Elektrik: 300.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. GS donanım seviyesinde sunuluyor.
Opel Zafira: 450.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği veya nakit alım indirimi uygulanabiliyor.
Opel Combo: Essential ve Edition donanım seviyelerinde 600.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Tüm Combo modellerinde krediye alternatif olarak nakit indirim seçeneği bulunuyor.
Opel Combo Cargo: 600.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.
Opel Vivaro Cargo: 5.3 m³ hacmindeki Ultimate versiyonunda 450.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. 6.1 m³ hacmindeki Ultimate XL versiyonunda 600.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği uygulanıyor.
Opel Vivaro City Van: 600.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit alım indirimi seçeneği geçerli.
Opel Movano: 600.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği veya nakit alım indirimi uygulanabiliyor.
JAECOO
JAECOO 7 Revive (4x2): Kasım ayına özel 2.170.000 TL’den başlayan fiyatla sunuluyor. Ticari müşterilere özel 400.000 TL 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği geçerli.
JAECOO 7 Evolve (4x4): Kasım ayına özel 2.380.000 TL’den başlayan fiyatla sunuluyor. Ticari müşterilere özel 400.000 TL 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
TOGG
T10X V2: Bireysel kullanıcılara anlaşmalı bankalar aracılığıyla 800.000 TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve 66.667 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor. Ayrıca 1.700.000 TL krediye %2,57 faizli, 48 ay vadeli ve 71.578 TL aylık geri ödemeli seçenek bulunuyor.
T10F V2: 800.000 TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve 66.667 TL aylık geri ödemeli seçenek geçerli. Alternatif olarak 1.700.000 TL krediye %2,57 faizli, 48 ay vadeli ve 71.578 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor.
T10X V2 4More Obsidiyen: 1.500.000 TL krediye %2,52 faizli, 36 ay vadeli ve 71.564 TL aylık geri ödemeli seçenek ile 800.000 TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve 66.667 TL aylık geri ödemeli seçenek geçerli.
T10F V2 4More: 1.500.000 TL krediye %2,52 faizli, 36 ay vadeli ve 71.564 TL aylık geri ödemeli seçenek ile 800.000 TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli ve 66.667 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor
T10X V2 ve T10F V2 (Kurumsal kullanıcılar): 4More dahil olmak üzere 1.900.000 TL krediye %2,75 faizli, 48 ay vadeli ve 73.644 TL aylık geri ödemeli seçenekten yararlanılabiliyor.
PEUGEOT
PEUGEOT 3008 (Allure): Tüzel müşterilere özel 170.000 TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.
PEUGEOT 2008 (Allure): Bireysel müşterilere özel 150.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 300.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 1,84 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
PEUGEOT 2008 (GT): Tüzel müşterilere özel 150.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
PEUGEOT E-2008: Tüzel müşterilere özel 200.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.
PEUGEOT 408 (GT): Tüzel müşterilere özel 120.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
PEUGEOT 408 (Allure): Bireysel müşterilere özel 120.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
PEUGEOT
PEUGEOT E-308: Tüzel müşterilere özel 300.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.
PEUGEOT 5008 (GT): Tüzel müşterilere özel 170.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
PEUGEOT E-208: Bireysel müşterilere özel 300.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği geçerli.
PEUGEOT Rifter: Bireysel müşterilere özel 500.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi seçenekleri bulunuyor.
PEUGEOT Partner Van: 400.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli veya 3 ay ertelemeli ticari kredi olanakları geçerli.
PEUGEOT Expert Traveller / Expert Van: 400.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli ticari kredi seçenekleri sunuluyor.
PEUGEOT Boxer Van (3,5 Ton): 600.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli ve 3 ay ertelemeli ticari kredi seçeneği geçerli.
PEUGEOT Hafif Ticari Modeller (Genel): Tüm modellerde 3 ay ertelemeli kredi olanaklarından yararlanılabiliyor.
MERCEDES BENZ
- C 200 4MATIC AMG: 3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,55 faiz oranı
- C 200 4MATIC All-Terrain: 3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,60 faiz
- GLC 180 AMG & GLC 180 Coupé & GLC 300 d 4MATIC: 3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,55 faiz
- E 180 AMG & Exclusive: 4.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,90 faiz
- E 220 d 4MATIC AMG & Exclusive: 5.000.000 TL krediye 36 ay vadede %3,05 faiz
- EQB 250+ FL Night Edition: 2.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,90 faiz
- EQS 450 4MATIC: 4.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,55 faiz
Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyaları
- Vito: 750.000 TL krediye 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,19 faiz
- Vito Select 124 CDI Uzun, Select 124 CDI Ekstra Uzun, Select 124 CDI Uzun 4x4: 500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,59 faiz
- Sprinter: 1.000.000 TL kredi için, 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,79 faiz
- EQV: 750.000 TL kredi kullanımında 12 ay vadede %0 faiz
- eSprinter: 12 ay vadeli 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %0 faiz
- Mercedes-Benz Certified araçlar: 600.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz
BMW
Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW'de Kasım kampanyaları sürüyor.
- BMW 420i Gran Coupé: 900.000 TL takas desteği veya 12 ay vadeli, 4.500.000 TL tutarında %1,69 faiz oranlı kredi
- BMW 520i Sedan: 1.200.000 TL takas desteği veya 12 ay vadeli, 6.000.000 TL tutarında %1,69 faiz oranlı kredi
- BMW i5 eDrive40: 900.000 TL takas desteği veya 12 ay vadeli, 5.000.000 TL tutarında %1,69 faiz oranlı kredi
- BMW X3 20 ve BMW X3 20d xDrive: Kasım sonu itibarıyla ithal edilecek otomobillerde geçerli olacak %25 ek gümrük vergisinden etkilenmeyen sınırlı sayıdaki araçlarda fiyat imkânı
- BMW X1 xDrive25e: Kasım üretim ayı itibarıyla %75 ÖTV diliminde, nakit indirimiyle 4.244.300 TL’den başlayan fiyat
- BMW 230e xDrive Active Tourer: Kasım üretim ayı itibarıyla %75 ÖTV diliminde, nakit indirimiyle 3.847.000 TL’den başlayan fiyat