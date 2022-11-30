Faiz Beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,25 iken, bu anket döneminde yüzde 9,47 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 11,22 iken, bu anket döneminde yüzde 9,00 olarak gerçekleşmiştir.