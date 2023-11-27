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AŞIRI HASSASİYET GÖSTERİLEBİLİR

Kadınlarla ilişkiler daha kırılgan bir hal alabilir. Duygularınızı ifade ederken, sadece kendi duygularınıza odaklanmak tepki çekebilir; bu nedenle karşıdakinin perspektifini anlamak ve onu gerçekten dinlemek mühimdir.

Hem duyduklarınız hem de söyledikleriniz konusunda aşırı hassasiyet gösterilebilir. Bu nedenle, konuşmadan önce iki kez düşünmek ve sorumluluğunu alabileceğiniz sözler sarf etmek faydalı olabilir.