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TÜİK kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre ile ihracat kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalat ise yüzde 14 artarak 30 milyar 656 milyon dolara çıktı.

Böylece kasım ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60.7 artarak 5 milyar 447 milyon dolardan, 8 milyar 756 milyon dolara yükseldi.

Aylara göre dış ticaret, Kasım 2022:



YÜZDE 153 YÜKSELDİ

Son verilerle beraber ihracat 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.9 artarak 231 milyar 295 milyon dolar, ithalat da yüzde 36.6 artarak 331 milyar 100 milyon dolara ulaşmış oldu.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 153.4 artarak 39 milyar 380 milyon dolardan, 99 milyar 805 milyon dolara çıktı.

ALMANYA İLK SIRADA

Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 859 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 447 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 302 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 156 milyon dolar ile Rusya , 1 milyar 78 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.2'sini oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 19 milyar 339 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 milyar 502 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 602 milyon dolar ile Irak, 11 milyar 946 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 11 milyar 306 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İthalatta Rusya ilk sırayı aldı. Kasım ayında Rusya'dan yapılan ithalat 4 milyar 681 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 121 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 236 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 215 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 217 milyon dolar ile İtalya izledi.

Ocak-Kasım döneminde de ithalatta Rusya en çok ithalat yapılan ülke oldu. Rusya'dan yapılan ithalat 54 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi; 37 milyar 712 milyon dolar ile Çin, 21 milyar 564 milyon dolar ile Almanya, 14 milyar 45 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 873 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,4'ünü