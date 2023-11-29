Kasımda ekonomik güven düştü
Ekonomik güven endeksi kasımda yüzde 1.3'lük düşüşle 95.3 değerine geriledi
TÜİK kasım ayı ekonomik güven endeksi gerçekleşmelerini yayımladı. Buna göre ekonomik güven endeksi ekim ayında 96.5 iken, kasım ayında yüzde 1.3 oranında azalarak 95.3 değerine geriledi.
Kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1.1 oranında artarak 75.5, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.3 oranında azalarak 103.9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.4 oranında azalarak 110.9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.9 oranında azalarak 111.7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.2 oranında artarak 91 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.