Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa evinde Bitexen Giresunspor'u ağırladı. Mücadele Kasımpaşa'nın 5-1 galibiyetiyle sonuçlandı.
Ligde 4 maçtır kazanamayan Paşa kötü serisine de son verdi.
Kasımpaşa'da goller 14. dakikada Mamadou Fall, 29. dakikada Eysseric(pen), 45. dakikada Aytaç Kara(pen), 50. dakikada Ben Ouannes ve 66. dakikada yine Aytaç Kara'dan geldi.
Giresunspor'un tek golünü 10. dakikada Vukan Savicevic attı.
Kasımpaşa ligdeki puanını 22'ye çıkarırken, Giresunspor ise 21 puanda kaldı.
YORUMLAR