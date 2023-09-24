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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN

        Kasımpaşa - Adana Demirspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Ligde mağlubiyeti bulunmayan Adana Demirspor serisini devam ettirmek istiyor. İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ise ligin ilk haftasındaki galibiyetinin ardından hanesine bir 3 puan daha yazdırmanın peşinde. Kasımpaşa - Adana Demirspor mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:09 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:09
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        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

        HAKEM: Yasin Kol

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN SPORTS 2

        KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Sadık, Omeruo, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ouannes, Gomis, Ngoy

        YEDEKLER: Ali Emre, Taylan, Duhan, Hasan Emre, Saddıki, Selim, Ayet, Bastien, Erdem, Sinan

        TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

        ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

        YEDEKLER: Shakhrudin, Abdurrahim, İsmail, Abdulsamet, Tayfun, Zeneli, Dorukhan, Nani, Yusuf Barasi, Balotelli

        TEKNİK DİREKTÖR: Patrick Kluivert

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

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        Sezona Patrick Kluivert yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Adana Demirspor'un ligde mağlubiyeti bulunmuyor. Bu sezon oynadığı 4 maçtan 8 puan toplamayı başaran mavi-lacivertlilerin sakat ya da cezalı oyuncusu yok.

        Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, Yukatel Adana Demirspor karşısında galip gelerek, hanesine 3 puan yazdırmak istiyor.

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