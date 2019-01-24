Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor...

Alanya'da oynanan turun ilk maçında takımlar gol atmayı başaramadı. Rövanştan galip ayrılan taraf, çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmanın gollü beraberlikle tamamlanması halinde Aytemiz Alanyaspor adını çeyrek finale yazdıracak. Maçın 90 dakikalık bölümünde gol sesi çıkmaması halinde ise uzatma bölümlerine geçilecek. Bu bölümde de gol atılamaması durumunda turu geçecek ekibi penaltı atışları belirleyecek.

KASIMPAŞA: 0 - ALANYASPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)



KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Sa, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Hajradinovic, Koita, Trezeguet, Eduok

YEDEKLER: Ramazan, Eray, Çağtay, Özgür, Veysel, Heintz, Tarkan, Hasan, İlhan, Azad

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

ALANYASPOR: Ufuk, Baiano, Merih, Caulker, N'Sakala, Ozan Tufan, Taha, Sural, Welinton, Efecan, Djalma

YEDEKLER: Haydar, Barış, Ceyhun, Hasan, Cenk Ahmet, Junior Fernandes

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Bahattin Şimşek

SAAT: 18.00

YAYIN: A Spor

CEZALI: Diagne