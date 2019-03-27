Kasımpaşa'da Erzurumspor'u konuk edecek

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli maçlar için ülkelerinde bulunan ve henüz dönmeyen Trezeguet, Karim Hafez, Simone Scuffet, Tobias Heintz, Ben Youssef, Strahil Popovve David Pavelka ile tedavisine devam edilen Olivier Veigneau'nun katılmadığı bildirildi.

Açıklamada, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor ile yapılan hazırlık mücadelesinde forma giyen futbolcuların ise idmanda yer almadığı ifade edildi.