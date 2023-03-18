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Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan'la yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Selçuk İnan’a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."

Selçuk İnan, Kasımpaşa ile 12'si Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 mücadeleye çıktı. Paşa söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.