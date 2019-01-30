Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hafif sakatlığı bulunan Trezeguet ve Mbaye Diagne ile izinli olan Olivier Veigneau'nun katılmadığı belirtildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.