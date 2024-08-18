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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'dan İzmir'de yaşananlara dair açıklama: Kimse "bana ne" diyemez! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'dan İzmir'de yaşananlara dair açıklama: Kimse "bana ne" diyemez!

        Kasımpaşa Spor Kulübü'nden Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlara dair açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:50
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        Kasımpaşa'dan açıklama
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        Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maç içinde gerçekleşen üzüntü verici olay hepimizi derinden üzmüştür. Göztepe'nin değerli yöneticilerinin ve gerçek taraftarlarının da asla kabul edemeyeceği bu olay karşısında hiç kimse "bana ne" diyemez.

        Kasımpaşa Spor Kulübü olarak, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm spor camiasını sağduyuya davet ederiz.

        Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

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