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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'dan uzatma isyanı! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'dan uzatma isyanı!

        Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Kasımpaşa müsabakanın ardından uzatma isyanında bulundu! Topun oyunda kalmadığı bölümün 12 dakikadan daha fazla olduğunu dile getiren İstanbul temsilcisi, 5 dakikalık ilave süreye isyan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 18:24 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:24
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        Kasımpaşa'dan uzatma isyanı
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        Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Mondihome Kayserispor'a 4-3 yenilen Kasımpaşa'da müsabakanın hakemlerine uzatma isyanı var.

        İstanbul temsilcisi, bu sezon Süper Lig'in en çok gol atılan karşılaşması olan, ikinci 45 dakikada beş oyuncu değişikliği yapılan, iki kez VAR kontrolünün uygulandığı maçın 5 dakika uzamasına tepki gösterdi.

        SADECE PENALTI İNCELEMESİ 4 DAKİKADAN FAZLA SÜRDÜ!

        Kasımpaşa 69. dakikada penaltı kazanırken bu pozisyonun VAR incelemesi 4 dakika sürdü. Lacivert-beyazlılarda Aytaç Kara 74. dakikada beyaz noktaya gelip rakip fileleri havalandırırken müsabakada bir VAR incelemesi daha gerçekleşirken hakem Çağdaş Altay 90 dakika sonuna sadece 5 dakika ilave etti.

        Topun ikinci yarıda oyunda kaldığı sürenin çok az olduğunu ve 12-13 dakikalık bir bölümün oynanmadığını düşünen Kasımpaşalı yetkililer, 5 dakikalık ilaveye isyan etti.

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