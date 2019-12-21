Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek 4 maçlık puan hasretine son veren Kasımpaşa, üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Süper Lig'de çıktığı 15 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 16. haftaya 15 puan ve averajla 14. sırada girdi.
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 17.30
YAYIN: beIN Sports 2
KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Fernandes, Özgür, Khalili, Aytaç, Quaresma, Heintz, Mustafa, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Tayfur Havutcu
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Papy, Tosca, Morais, Jefferson, Diarra, Güray Vural, Kayode, Kenan Özer
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica
ÖNEMLİ EKSİKLER
Kasımpaşa, Gaziantep FK mücadelesine önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Tayfur Havutcu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı takımda Loret Sadiku, Syam Ben Youssef ve Haris Hajradinovic, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Ramazan Köse de sakatlığı nedeniyle müsabakada görev yapamayacak.
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