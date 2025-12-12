Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında karşı karşıya gelen Kasımpaşa ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı. İki takım da bu sonucun ardından puanlarını 15'e yükseltti.
Süper Lig'de 16. haftanın perdesi Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçıyla açıldı. Alt sıralarda yer alan iki ekibin mücadelesi, başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Evinde bu sezon oynadığı 8'inci maçından da galibiyet çıkaramayan Kasımpaşa bu sonuçla puanını 15'e çıkardı ve 14. sırada yer aldı.
Deplasmanda 3 maç sonra puanla tanışan 12. sıradaki Gençlerbirliği de puanını 15 yaptı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İlitangil
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza (Dk. 74 Winck), Opoku, Arous, Frimpong, Diabate (Dk. 87 Ali Yavuz Kol), Baldursson, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Yusuf Barası (Dk. 71 Fall), Gueye
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Franco, Koita (Dk. 65 Varesanovic), Göktan Gürpüz (Dk. 76 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+2 Onyekuru), Niang
Sarı kartlar: Dk. 33 Pereira, Dk. 77 Dele-Bashiru, Dk. 81 Niang (Gençlerbirliği), Dk. 81 Ben Ouanes, Dk. 86 Baldursson (Kasımpaşa)