Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Lacivert-beyazlı takım, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli ile ilk maçına çıkıyor. Süper Lig'deki ilk 4 maçını kazanan ancak son 3 haftada puan alamayan Kasımpaşa, Mustafa Denizli yönetiminde Göztepe'yi mağlup ederek kötü gidişe son vermeye çalışıyor. Lige iyi başlayamayan Göztepe ise son haftalardaki sürdürmek istiyor.

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KASIMPAŞA - GÖZTEPE

SAAT: 20:00

HAKEM: Halis Özkahya

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

YAYIN: BeIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne

YEDEKLER: Eray, Onur, Sa, Uğrucan, Özgür, Hakan, Hasan, İlhan, Mustafa, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli



GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Traore, Alpaslan, Tayfur, Borges, Castro, Yasin, Jerome

YEDEKLER: Göktuğ, Grillo, Hakan, Berkan, Poko, Samed Ali, Axel, Yalçın, Gouffran, Deniz

TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş

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SÜPER LİG'DEKİ 11. RANDEVU

İlk olarak 1959-1960 sezonunda Süper Lig'de yer alan Göztepe ile Kasımpaşa daha sonra 1960-1961, 1961-1962 ve son olarak 1963-1964'te Süper Lig'de birlikte mücadele etti. Bu sezonlarda 10 kez karşılaşan iki ekipten Kasımpaşa'nın 4, Göztepe'nin 1 galibiyeti bulunurken, 5 müsabaka da berabere tamamlandı. Kasımpaşa, rakip kaleye 12 gol gönderirken Göztepe, Kasımpaşa'ya 7 gol atabildi.

MUSTAFA DENİZLİ, İLK MAÇLARI KAYBETMİYOR

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Denizli, kariyeri boyunca Süper Lig'de çalıştırdığı takımlarla çıktığı ilk karşılaşmalarda yenilgi almadı. Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, söz konusu müsabakalarda üç galibiyet alırken üç maçta da sahadan beraberlikle ayrılmayı başardı.

DEPLASMANDA KASIMPAŞA'YI YENEMİYOR!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile 11. kez karşılaşan Göztepe, daha önceki 10 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

İstanbul'daki 5 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda sahadan 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

GÖZLER DIAGNE VE YASİN ÖZTEKİN'DE!

Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Mbaye Diagne'den daha fazla gole katkı yapan bir futbolcu bulunmuyor! 8 gol 1 asistle oynayan Senegalli yıldızın bu performansı, Barcelonalı Lionel Messi ve PSGli Neymar ile eşit. Bu yaz Galatasaray'dan ayrılarak Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin ise son üç lig maçında 6 gole doğrudan katkı sağladı. 31 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

KASIMPAŞA RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADYUMU

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