Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-Beyazlılar, Hırvatistan'ın NK Osijek takımında forma giyen orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i renklerine bağladı. Paşa, 24 yaşındaki futbolcuyla 1 opsiyonlu 3.5+1 yıl opsiyon olmak üzere anlaşmaya vardı.

Lacivert - Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Haris Hajradinovic Kasımpaşamızda... Hırvatistan 1. lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen 24 yaşındaki Bosna-Hersek'li oyuncusu Haris Hajradinovic, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin’in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Bu sezon Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nde 17 maça çıkıp 7 gol atan Hajradinovic, "10 numara" pozisyonunda forma giyiyor.

DEVRE ARASI 3. TRANSFER

Kasımpaşa Hajradinovic ile devre arasındaki 3. transferini yapmış oldu. Lacivert-Beyazlılar, daha önce Tobias Heintz ile Azad Toptik'i de renklerine bağlamıştı. Öte yandan iç transferde ise Sadiku ve Veigneau ile sözleşme uzatılmıştı.

Haris Hajradinovic kimdir?

Doğum tarihi: 18 Şubat 1994

Doğduğu il: Prilep / Makedonya

Yaş: 24

Boyu: 1,78 m

Uyruğu: Bosna-Hersek / Makedonya

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 1,45 milyon Euro

Oynadığı takımlar: Olimpik Sarajevo, Inter Zapresic, AS Trencin, KAA Gent, Haugesund, NK Osijek

Performans: 174 maç 39 gol 25 asist

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