Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
SAAT: 19.15
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Mert Güzenge
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken
YEDEKLER: Erdem, Bruma, Feyzi, Berat, Aytaç, Oğuzhan, Yunus, Ahmet, Erdem Çetinkaya
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can
HATAYSPOR: Erce, Kamil, Simon, Vranjes, Samuel, Ruben, Aabid, Mehdi, Sadık, Saba, Ayoub
YEDEKLER: Abdullah, Burak Yılmaz, Burak Öksüz, Engincan, Muhammed, Onur, Musa, Dylan, Kevin, Bertuğ
TEKNİK DİREKTÖR: Serkan Özbalta
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Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan lacivert-beyazlı ekip, ilk hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 4-0, ikinci hafta ise evinde Fenerbahçe'ye 6-0 yenilmişti. Bu yenilgilerin ardından teknik direktör Sami Uğurlu görevinden ayrılmıştı.
Eski teknik direktörleri Şenol Can'ı yeniden göreve getiren Kasımpaşa, 3. haftada ise Şenol Can yönetiminde deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Lacivert-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor karşısında puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Kasımpaşa'nın Atakaş Hatayspor karşısında eksik ya da cezalı oyuncusu bulunmuyor.
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