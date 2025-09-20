Kasımpaşa ile Fenerbahçe 45. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle 2. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 4 puan topladı ve 12. sırada bulunuyor. Hafta içi erteleme müsabakasında evinde Corendon Alanyaspor ile berabere kalarak puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, bu mücadeleyi kazanarak yeniden galibiyet serisi hedefliyor. Sezona mağlubiyet serisiyle başlayan Shota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa ise 4 puanı son 2 haftada elde etti.

Ligde 45. randevu

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 36 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 111 gol gönderirken, Kasımpaşa da 39 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım geçtiğimi sezon 2'si Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez karşılaştı ve Fenerbahçe bu müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe son 12 maçı kazandı

Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'ya karşı rekabette büyük bir üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, 10'u lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 12 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak 21 Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti.