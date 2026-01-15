Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Kasımpaşa, Kerem Demirbay'ı resmen açıkladı! - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa, Kerem Demirbay'ı resmen açıkladı!

        Kasımpaşa, Eyüpspor'dan ayrılan Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 17:31 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa, Kerem Demirbay'ı açıkladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'dan ayrılmasının ardından ikas Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, Kasımpaşa'ya transfer oldu.

        Kasımpaşa, Kerem Demirbay transferini sosyal medya hesabından resmen duyurdu.

        Eyüpspor'da bu sezon 16 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'a 3.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan tecrübeli isim, sarı-kırmızılılarda da çıktığı 76 resmi maçta 7 gol ve 10 asistlik skor katkısı üretmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da 2 ayda 18 kişi kurşunlamadan tutuklandı!

        İstanbul'da, son 2 ay içinde iş yeri ve araç kurşunlamalarıyla kamu düzenini tehdit eden "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarda, polis bu kez farklı ve dikkat çeken bir yöntem uyguladı. Kapıyı açmamakta direnen çete üyelerinin bulunduğu adreslere düzenlenen baskınlarda, Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis köpekleri içeriye salındı. Köpeklerin etkisiyle direnci kırılan şüpheliler etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 18 şüpheli tutuklandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Para dolu poşeti çöpe attı
        Para dolu poşeti çöpe attı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"