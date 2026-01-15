Kasımpaşa, Kerem Demirbay'ı resmen açıkladı!
Kasımpaşa, Eyüpspor'dan ayrılan Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattığını açıkladı
Galatasaray'dan ayrılmasının ardından ikas Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Kasımpaşa, Kerem Demirbay transferini sosyal medya hesabından resmen duyurdu.
Eyüpspor'da bu sezon 16 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'a 3.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan tecrübeli isim, sarı-kırmızılılarda da çıktığı 76 resmi maçta 7 gol ve 10 asistlik skor katkısı üretmişti.