Kasımpaşa, Kerem Demirbay'ı resmen açıkladı!

İstanbul'da 2 ayda 18 kişi kurşunlamadan tutuklandı!

İstanbul'da, son 2 ay içinde iş yeri ve araç kurşunlamalarıyla kamu düzenini tehdit eden "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarda, polis bu kez farklı ve dikkat çeken bir yöntem uyguladı. Kapıyı açmamakta direnen çete üyelerinin bulunduğu adreslere düzenlenen baskınlarda, Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis köpekleri içeriye salındı. Köpeklerin etkisiyle direnci kırılan şüpheliler etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 18 şüpheli tutuklandı.