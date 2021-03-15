Süper Lig'de 30. haftanın perdesi kapanıyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.
KASIMPAŞA - KONYASPOR
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Bistrovic, Aytaç, Koomson, Hajradinovic, Thelin
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, Sekidika, Milosevic, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
Kasımpaşa kazanarak rahat bir nefes almanın peşinde... Geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynayayan Kasımpaşa, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Konyaspor ise kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör İlhan Palut'un öğrencileri geçen hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye 3-0 kaybetmişti.
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