Spor Toto Süper Lig'de Avrupa hedefleyen Kasımpaşa, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Yeni sezona Kemal Özdeş yönetiminde hazırlanan lacivert-beyazlılar, son olarak Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek'i transfer ettiğini resmen açıkladı.
Mustafa Pektemek, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini iki yıllığına Kasımpaşalı yapan sözleşmeyi imzaladı.
Teknik direktörlüğe Kemal Özdeş'i getiren Kasımpaşa, Jorge Fernandes, Fatih Öztürk, Thiam Mame Baba, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katmıştı. Öte yandan geçen sezon devre arasında gelen Karim Hafez'in sözleşmesi uzatılmıştı.
Geçen hafta ise Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya imza atmıştı.
Lacivert-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"
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