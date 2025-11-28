Kasımpaşa'nın konuğu Başakşehir!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa, RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 13 puanla haftaya 14. sırada girdi. Ligdeki son maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden İstanbul temsilcisi, mücadeleden galibiyetle ayrılıp seri yakalamayı hedefliyor.
RAMS Başakşehir ise aldığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puan topladı ve averajla 13. sırada kendine yer buldu. Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertli takım, ligdeki son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Haris Hajradinovic ve Erdem Çetinkaya, RAMS Başakşehir'de ise Yusuf Sarı, mücadelede forma giyemeyecek.