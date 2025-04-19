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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'nın Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü: 5 maçta 15 puana talibiz! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'nın Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü: 5 maçta 15 puana talibiz!

        Süper Lig'in 32. haftasında Net Global Sivasspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Serhat Sütlü açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:35 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:35
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        "5 maçta 15 puana talibiz!"
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Net Global Sivasspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Serhat Sütlü, etkili bir futbol ortaya koyduklarını, kalan 5 maçta da 15 puan hedeflediklerini söyledi.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sütlü, Sivasspor'un zor bir süreçte olduğunu belirterek sözlerine başladı.

        Maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını ve oyuncuların maçın başından itibaren bu doğrultuda oynadıklarını söyleyen Sütlü, "Galibiyeti kovalayan, isteyen bir oyun ortaya koyduk. Çok değerli bir grubumuz var. Sadece oyuncu olarak değil insani olarak da çok değerli bir grupla çalışıyoruz. Bay haftasına girdik, bundan sonraki 5 maçımızda 15 puana talibiz, tüm çalışmalarımızı bu yönde yapacağız. İsteyen, arzu eden, gol yollarında etkili bir oyun ortaya koymak istemiştik, bu yönde gidiyoruz. Ara ara kazalar olabiliyor. Sezon sonu geldi, oyuncular artık mental olarak yorgun. Galibiyet için hepsine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Göreve geldiklerinde oyuncu grubunun alışkın olduğu bir sistem olduğunu belirten Sütlü, "Biz geldiğimizde 4-3-3 sistemiyle oynadık, bugün farklı formasyonla oynadık. Maçtan maça değişen bir sistemimiz var. Burak Yılmaz'ın takımı, bekleyen, rakipleri seyreden bir takım değil. Her zaman kazanmaya odaklıyız. Önümüzdeki sezon için transferler söz konusu olunca hedefleri de daha rahat konuşabileceğiz." açıklamasında bulundu.

        Kasımpaşa'nın her zaman daha üst sıralarda olmasını gerektiğini de sözlerine ekleyen Sütlü, şunları söyledi:

        "Çok kaliteli, çok gol atan ama çok gol yiyen bir takım söz konusuydu. Biz yapamadıklarımızı düzeltip, iyi yaptıklarımızı da daha iyi yapmayı hedeflemiştik. Bugün yediğimiz golle, biz göreve geldikten sonra toplamda 4 gol yedik. Geçen hafta kaza yaşamıştık. Kalan 5 haftada 15 puana talibiz. Daha üst sıraları hedeflemek kulübün, çalışanların, oyuncuların inanarak yapacağı bir durum. Daha önce de söyledik, bu sıralar bu kulübün bulunacağı sıralar değil, daha yukarı çıkmalı."

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