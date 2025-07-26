Kasımpaşa-Pyramids FC maçı HT Spor'da!
Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Mısır Ligi temsilcisi Pyramids FC ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Giriş: 26.07.2025 - 12:39 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:39
Geçtiğimiz sezonu 47 puanla 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa, önümüzdeki yıl için çalışmalarını sürdürüyor.
Lacivert-beyazlılar Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids FC ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.
Kasımpaşa-Pyramids FC maçı HT Spor'da canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
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