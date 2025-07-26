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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa-Pyramids FC maçı HT Spor'da! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa-Pyramids FC maçı HT Spor'da!

        Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Mısır Ligi temsilcisi Pyramids FC ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 12:39 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:39
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        Kasımpaşa-Pyramids FC maçı HT Spor'da!
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        Geçtiğimiz sezonu 47 puanla 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa, önümüzdeki yıl için çalışmalarını sürdürüyor.

        Lacivert-beyazlılar Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids FC ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

        Kasımpaşa-Pyramids FC maçı HT Spor'da canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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