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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa - RAMS Başakşehir maçı CANLI YAYIN - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa - RAMS Başakşehir maçı CANLI YAYIN

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Ligin 19. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenen lacivert-beyazlılar, 26 puanla 8. sırada yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 19:06 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:12
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        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

        HAKEM: Burak Pakkan

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 2

        KASIMPAŞA: Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Ben Ouannes, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa

        YEDEKLER: Ali Emre, Muratcan, Adnan, Selim, Sarp, Emirhan, Alp Efe

        TEKNİK SORUMLU: Sami Uğurlu

        BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Lucas Lima, Onur, Emirhan, Berkay, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Keny

        YEDEKLER: Deniz, Dubois, Berkay Aydoğmuş, Cemali, Figueiredo, Pelkas, Piatek, Abeid, Batuhan, Mahmut

        TEKNİK SORUMLU: Çağdaş Atan

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        Son olarak Beşiktaş deplasmanında 3-1 kazanan Kasımpaşa, sükseli bir galibiyete imza atarken hat-trick yapan Nuno da Costa ise maça damga vurdu. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 6 gole ulaşırken, 2011'den sonra lig maçlarında Beşiktaş deplasmanında üç gol birden atan ilk oyuncu oldu. 2006 doğumlu iki stoperi ile Beşiktaş deplasmanında galip gelen teknik direktör Sami Uğurlu ise bu sezon toplamda beş lig maçına çıktı ve 8 puan topladı.

        Rams Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor maçını golsüz berabere tamamladı ve yenilmezlik serisini 4'e yükseltti. Son dört haftada 8 puan toplayan Çağdaş Atan'ın ekibinde Ousseynou Ba sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

        Ligde oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 26 puanla 8. sırada yer alıyor.

        Yaptığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir ise, 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

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