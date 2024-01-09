Kasımpaşa - RAMS Başakşehir maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Ligin 19. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenen lacivert-beyazlılar, 26 puanla 8. sırada yer alıyor
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Burak Pakkan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 2
KASIMPAŞA: Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Ben Ouannes, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa
YEDEKLER: Ali Emre, Muratcan, Adnan, Selim, Sarp, Emirhan, Alp Efe
TEKNİK SORUMLU: Sami Uğurlu
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Lucas Lima, Onur, Emirhan, Berkay, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Keny
YEDEKLER: Deniz, Dubois, Berkay Aydoğmuş, Cemali, Figueiredo, Pelkas, Piatek, Abeid, Batuhan, Mahmut
TEKNİK SORUMLU: Çağdaş AtanMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Son olarak Beşiktaş deplasmanında 3-1 kazanan Kasımpaşa, sükseli bir galibiyete imza atarken hat-trick yapan Nuno da Costa ise maça damga vurdu. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 6 gole ulaşırken, 2011'den sonra lig maçlarında Beşiktaş deplasmanında üç gol birden atan ilk oyuncu oldu. 2006 doğumlu iki stoperi ile Beşiktaş deplasmanında galip gelen teknik direktör Sami Uğurlu ise bu sezon toplamda beş lig maçına çıktı ve 8 puan topladı.
Rams Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor maçını golsüz berabere tamamladı ve yenilmezlik serisini 4'e yükseltti. Son dört haftada 8 puan toplayan Çağdaş Atan'ın ekibinde Ousseynou Ba sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Ligde oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 26 puanla 8. sırada yer alıyor.
Yaptığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir ise, 20 puanla 13. sırada bulunuyor.