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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, Sloven santrfor Kenan Kurtovic'i transfer etti

        Kasımpaşa, Sloven santrfor Kenan Kurtovic'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Slovenya ekibi NS Mura'da forma giyen 19 yaşındaki santrfor Kenan Kurtovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 19:42 Güncelleme:
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        Kasımpaşa'ya Sloven forvet!

        Kasımpaşa, Slovenya ekibi NS Mura'da top koşturan genç forvet oyuncusu Kenan Kurtovic'i renklerine bağladığını açıkladı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sloven oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Anlaşma kapsamında 19 yaşındaki oyuncu, 2026-2027 sezonunu NS Mura'da kiralık olarak geçirecek.

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