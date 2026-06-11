Kasımpaşa, Sloven santrfor Kenan Kurtovic'i transfer etti

Gün Başlıyor - 11 Haziran 2026 (İran Körfez'de ABD Üslerini Vurdu)

ABD İran'a saldırı düzenledi. İran Körfez'de ABD üslerini vurdu. İran Hürmüz'ü yeniden kapattı. Kuveyt hava sahasını kapattı. Yılmaz'dan Netanyahu'ya tepki. En düşük emekli maaşına zam yolda. 3 Temmuz'da enflasyon açıklanacak. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sordu; Güvenlik Analisti Dr. Hurşit Dingil... Daha Fazla Göster ABD İran'a saldırı düzenledi. İran Körfez'de ABD üslerini vurdu. İran Hürmüz'ü yeniden kapattı. Kuveyt hava sahasını kapattı. Yılmaz'dan Netanyahu'ya tepki. En düşük emekli maaşına zam yolda. 3 Temmuz'da enflasyon açıklanacak. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sordu; Güvenlik Analisti Dr. Hurşit Dingil ve Ortadoğu Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Çınkara anlattı. Daha Az Göster