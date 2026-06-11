Kasımpaşa, Sloven santrfor Kenan Kurtovic'i transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Slovenya ekibi NS Mura'da forma giyen 19 yaşındaki santrfor Kenan Kurtovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Giriş: 11 Haziran 2026 - 19:42 Güncelleme:
Kasımpaşa, Slovenya ekibi NS Mura'da top koşturan genç forvet oyuncusu Kenan Kurtovic'i renklerine bağladığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sloven oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Anlaşma kapsamında 19 yaşındaki oyuncu, 2026-2027 sezonunu NS Mura'da kiralık olarak geçirecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ