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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç: Net bir galibiyet aldık

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç: Net bir galibiyet aldık
AA

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlu Ekrem Örenç, iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ekrem Örenç, maça iyi hazırlandıklarını, takıma yeni gelen oyunculardan da önemli katkı aldıklarını dile getirdi.

"İKİNCİ YARIDA POZİSYON VERMEDİK"

Mücadelenin başında seyir zevkinin düşük olduğunu aktaran Örenç, "Bu maça iyi hazırlandık. Maç öncesi yeni transferlerden beklentimiz belliydi. Maçın skoru itibari ile de beklentimizi karşıladılar diyebilirim. Müsabakaya iki takım da dengeli başladı. Taktik anlamında iyi bir maç oldu. Biz 2-0 öne geçtik. Antalyaspor da pozisyonlar buldu ancak sonuca gidemediler. Devreyi böyle kapatalım derken, gol yedik. İkinci yarıda orta sahada alanları daralttık ve pozisyon vermedik. Antalyaspor üzerimize gelip, boş alanlar açtı. Boş alanları kullanarak 3. golü bulduk. Sonuç itibarıyla 3 gollü net bir galibiyet kazandık" şeklinde konuştu.

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