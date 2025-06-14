Kasımpaşa, yola Burak Yılmaz ile devam edecek!

Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz ile yola devam edilme kararı alındı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek genç teknik adam ile ilgili, "Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.