David Pavelka'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Böyle bir maçtan sonra konuşmak zor. 4-1 yenilmeyi hak etmedik. Galatasaray büyük bir takım, iyi hazırlandık ama ikinci yarının ilk 15 dakikasında konsantrasyon bozukluğu yaşadık ve tüm pozisyonlarda bizi cezalandırdılar."

"Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı konsantrasyonu sürekli yüksek tutmak oldukça önemli. Biz de kaybettiğimiz konsantrasyonun cezasını çektik."

Ben Youssef ise şunları kaydetti:

"Pavelka'nın söylediği gibi 4 gol yemeyi hak etmedik ama ikinci yarının ilk 25 dakikasında güçlü bir oyun oynayıp şansları gole çevirdiler."

"Böylesine önemli maçlarda konsantrasyonu üst düzeyde tutabilmek çok önemli. Umarım önümüzdeki maçlarda bunu başarabiliriz."

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