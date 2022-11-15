Kaskoda kullandığın kadar öde dönemi

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Kasko sigortasının, sizi ve aracınızı trafikte karşılaşabileceğiniz muhtemel risklere karşı koruyan, yaptırılması isteğe bağlı olan bir poliçe türü olduğunu söyleyen Anadolu Sigorta Oto Sigortaları Müdürü Nurdan Türkdemir, bu sigorta çeşidi ile aracınızın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi ve deprem, dolu, sel-su baskını gibi doğal afet riskleri sonucu aracınızda oluşabilecek zararların da güvence altına alındığının altını çizdi. Türkdemir, kasko sigortasının kaza sonucu oluşan zararlarda aracınızı korurken, diğer taraftan karşı tarafa verebileceğiniz maddi ve bedeni zararları da trafik sigortanızın limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda; kasko poliçesi kapsamında sunulan İhtiyarı Mali Mesuliyet, bir diğer adıyla Artan Mali Sorumluluk teminatı ile karşılandığını da vurguladı.

TRAFİK SİGORTASI YETMEZSE

Araç ile karşı tarafa vereceğimiz zararlarda öncelikle zorunlu bir poliçe olan trafik sigortası limitlerinin devreye girdiğini hatırlatan Türkdemir, şunları söyledi, "Trafik poliçesi limitleri üzerinde zararların tazmininde, kasko poliçeniz kapsamında alacağınız İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ile ek güvence sağlayabilirsiniz. Kasko sigortaları ile verdiğimiz ek teminatların en önemlileri arasında yer alan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatını düşük limitlerden ek prim karşılığında “sınırsız” teminat güvencesine yükseltebilirsiniz."

Kasko poliçeleri kapsamında verilen ek teminatlar ve hizmetlere de değinen Türkdemir, "Limitleri belirlenmiş olan küçük ölçekli hasarların, hasarsızlık indiriminizi etkilemeden yaptırılmasına olanak sağlayan Mini Onarım hizmetinden, herhangi bir kaza durumunda çekme kurtarma hizmetlerine, ikametiniz dışında gerçekleşen kazalarda konaklama hizmetlerinden aracınızın tamiri sürecinde poliçenizde belirlenmiş limitler kapsamında sağlanan ikame araç hizmetlerine kadar çeşitli yelpazede hizmetler sunmaktayız" dedi. Türkdemir, kasko poliçesinde yer alan asistans hizmetleri kapsamında aracın çekilmesi, kurtarılması, yol kenarı yardım, lastik değiştirilmesi, ve hasar tamir sürecinde ikame araç gibi çeşitli hizmetler sunulduğunu da aktararak "Aracın hareketsiz kalmasına yol açan veya güvenli sürüşü engelleyen arıza durumunda yılda 1 kez, kaza durumunda adet sınırı olmaksızın poliçede belirlenen limite kadar en yakın yetkili veya anlaşmalı servise nakil temin edilmektedir" diye konuştu.

GENİŞLETİLMİŞ KASKO BİR ÇOK AYRICALIK SAĞLIYOR

Aracınızı en geniş teminatların sunulduğu genişletilmiş kasko poliçesi ile; hasarsızlık indirimi koruma ve cam hasarı koruma gibi ek teminatlardan, çok sayıda anlaşmalı servis istasyonu seçeneğine ve 7/24 hizmet sağlayan hayatınızı kolaylaştıracak asistans hizmetlerine kadar size özel bir çok ayrıcalığa sahip olunabildiğini söyleyen Türkdemir, diğer yandan günümüz ekonomik koşullarında bütçe dostu daha ekonomik ürünlerinin de sigortalılar tarafından tercih edildiğini dile getirdi. Türkdemir, hesaplı kasko ürünlerinin avantajlarını ise şöyle sıraladı: Hesaplı Kasko ürünümüz ile özel anlaşmalı servis ağımızdan daha fazla faydalanmanızı sağlarken, Pert Kasko ürünümüz ile daha düşük primlerle büyük risklere karşı koruma almanızı sağlıyoruz. Gelişen teknolojilere ve çağın gereksinimlerine uygun olarak geçtiğimiz yıl elektrikli araçlara özel Elektrikli Araç Kaskomuzu hizmete sunarken Başka Kasko ürünümüz ile de aracını daha az kullanan sigortalılarımıza kullandıkça öde konseptinde geliştirdiğimiz yeni ürünümüz ile de ürün yelpazemizi geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

SORUMLULUKLARI DA GÜVENCE ALTINA ALIYOR

Kasko poliçesinin kanunlarla zorunlu tutulan bir sigorta türü olmadığının altını çizen Türkdemir poliçe düzenlenmesinin araç sahibinin tasarrufunda olduğunu belirterek; kasko sigortası yaptıran araç sahibinin aracıyla birlikte kendisini, sorumluluklarını ve araç içindeki diğer yolcuları da güvence altına aldığını kaydetti.

Türkdemir, pandemi sonrası bireysel araç kullanımındaki artış, buna karşın araç arzındaki azalma ve en önemlisi ekonomik gelişmelere bağlı artan araç bedelleri düşünüldüğünde kasko sigortasının öneminin gittikçe arttığını vurgulayarak "İklim değişikliğiyle birlikte şiddetli hava olaylarının sayısında da dünya genelinde bir artış görülmektedir. Deprem, yangın, dolu, sel-su baskını gibi doğa olaylarının, hem sıklığı artmakta, hem süresi uzamakta hem de görüldüğü alanlar genişlemektedir. Bu sebeple kasko poliçeniz kapsamında doğal afetlere karşı alacağınız teminatlar ile bütçenizi, aracınızı ve ülkemiz varlıklarını korumaya katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

TRAFİK SİGORTASINDE VADE GEÇMESİN

Trafik sigortasının ise kanunlarla zorunlu tutulan bir sorumluluk sigortası türü olduğunu anlatan Türkdemir, bu sigortanın olası bir trafik kazasında aracınızla karşı tarafa verebileceğiniz zararlarda sorumluluklarınız için teminat sağladığını belirtti. Türkdemir, kasko ile trafik sigortaları arasındaki en önemli farkı "Kasko sigortası kendi aracınızı güvence altına almanızı sağlar" şeklinde belirtti. Türkdemir trafik sigortası ile ilgili şunları söyledi. "Trafik sigortası talepleriniz için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi web sayfasından bilgilerinizi girerek tüm sigorta şirketlerinin karşılaştırmalı tekliflerine ulaşabilir, uygun bulduğunuz sigorta şirketiyle iletişime geçerek poliçenizi düzenletebilirsiniz. Poliçelerin vadesi bitmeden yenilenmesi veya yeni araç alınmış ise tescil aşamasında poliçe düzenlenmesi gerektiği unutulmamalıdır, aksi halde trafik poliçesi primlerine gecikme sürprimi uygulanmaktadır. Şirketimizden Trafik Sigortası’na sahip olduğunuzda mini onarım hizmeti, yol yardım hizmeti, ferdi kaza hizmeti gibi güvence ve kolaylıklara da ek teminatlarla belirli bir prim karşılığında sahip olabilirsiniz."

FERDİ KAZADA AVANTAJLI EK HİZMET AYRICALIKLARI

Ferdi Kaza Sigortası'na da değinen Türkdemir, günlük yaşamda başınıza gelebilecek ani ve beklenmedik kazalara karşı kendinizi maddi olarak güvence altına alabileceğiniz bir sigorta türü olan ferdi kaza ile ilgili şu önemli noktalara vurgu yaptı: "Bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde sürekli sakatlığı, bir sene içinde vefatı durumunda teminatlar geçerlidir. Tedavi masrafları teminatı ile birlikte sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları sigorta edilebilir. Beklenmedik kazalara ek olarak deprem, sel, yer kayması ve terör olaylarına karşı da sizi teminat altına almaktadır. Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, gündelik tazminat teminatı almış olması durumunda kendisine poliçede yazılı olan gündelik tazminat ödenir. Şirketimizden düzenlenecek ferdi kaza poliçelerinde Binek Araç Kasko Yardım, Ferdi Yardım, Konut Yardım hizmetleri kapsamında aracınız, eviniz ve sizin için sunulan ek hizmet ayrıcalıklarından da yararlanabilirsiniz."