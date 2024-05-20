Kaslarınızı besleyin: Gün içerisindeki protein alımınızı artırmanızı sağlayabilecek 9 yöntem!

7. HAMUR İŞLERİNİN İÇİNDEKİ PROTEİN MİKTARINI ARTIRMAK

Birçok insan kek ve ekmek gibi unlu mamulleri tüketmeyi sever ancak bu gıdalar protein bakımından düşüktür bu yüzden sevdiğiniz hamur işlerinin içeriğini protein açısından artırmayı tercih edebilirsiniz. Örneğin beyaz un yerine badem veya karabuğday unu kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra protein tozu, yoğurt, labne peyniri gibi içerikler de eklenebilecek diğer yüksek proteinli bileşenlerdir.