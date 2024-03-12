Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.155,67 %0,26
        DOLAR 32,0451 %0,05
        EURO 35,0861 %0,15
        ALTIN 2.242,32 %-0,21
        FAİZ 48,10 %-0,62
        GÜMÜŞ GRAM 25,20 %0,00
        BITCOIN 71.972,00 %-0,20
        GBP/TRY 41,0270 %-0,16
        EUR/USD 1,0935 %0,08
        BRENT 82,74 %0,64
        ÇEYREK ALTIN 3.666,39 %-0,20
        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Kaspersky: Kimlik avı saldırıları yüzde 40 arttı - Teknoloji Haberleri

        Kimlik avı saldırıları yüzde 40 arttı

        Önde gelen siber güvenlik şirketlerinden Kaspersky'nin yaptığı açıklamaya göre 2023'te 709 milyondan fazla kimlik avı ve dolandırıcılık web sitesine erişim girişimi engellendi. Bu, bir önceki yılın rakamlarına göre yüzde 40 artışa karşılık geliyor. Mesajlaşma uygulamaları, yapay zeka platformları, sosyal medya hizmetleri ve kripto para borsaları, tehdit aktörlerinin kullanıcıları dolandırmak için en sık kullandığı araçlar arasında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 13:18 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kimlik avı saldırıları yüzde 40 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaspersky'nin spam ve kimlik avı tehdit ortamına ilişkin yıllık analizi, 2022’de kimlik avı saldırılarının artışına ilişkin kalıcı bir eğilim ortaya koymuştu. Bu artış 2023 yılında da devam etti ve %40'ın üzerinde artış gösterdi. Mayıs ve Haziran aylarında kimlik avı faaliyetlerinde gözlenen önemli artışın yanı sıra, saldırıların sayısı yıl boyunca istikrarlı bir şekilde arttı. Bu eğilimin, dolandırıcıların genellikle sahte uçak biletleri, turlar ve cazip otel fırsatları gibi seyahatle ilgili dolandırıcılıkları yaydığı tatil sezonunun başlamasıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

        YAPAY ZEKA KORSANLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

        Yerleşik GPT sohbetleri içeren teknolojilerin yaygın entegrasyonu, dolandırıcılara istismar için yeni yollar sağlasa da, saldırganlar eskiden beri kullandıkları taktikleri unutmadılar. Barbie ve Wonka gibi büyük ilgi çeken filmler, etkinlikler ve prömiyerler, sahte web siteleri aracılığıyla bir sonraki büyük gösterime planlanandan önce veya indirimli bir fiyatla erişmeye hevesli olanları tuzağa düşüren kimlik avcıları ve dolandırıcılar için karşı konulmaz fırsatlar ortaya koymaya devam etti.

        Bunun yanı sıra şirketin siber güvenlik uzmanları, anlık mesajlaşma platformları üzerinden yayılan saldırılarda da artış gözlemledi. Buna karşın siber güvenlik çözümlerinin Telegram'da kimlik avı ve dolandırıcılık bağlantıları aracılığıyla 62 bin 127 yönlendirme girişimini engellediği ve bu tür tehditlerde geçen yıla göre %22'lik kayda değer bir artış görüldüğü de bildirildi.

        BİRİNCİ SIRADA RUSYA VAR

        Önceki yıl olduğu gibi, mesajlaşma programlarında kimlik avı ve dolandırıcılık bağlantıları aracılığıyla yapılan yeniden yönlendirme girişimlerinin çoğu Rusya’da görüldü. Engellenen kimlik avı saldırılarının sayısını iki katına çıkaran Brezilya ikinci sıradaki yerini korurken, onu Telegram tabanlı kimlik avı faaliyetlerinin arttığı Türkiye, Hindistan, Almanya ve İtalya takip etti. Meksika'daki kullanıcılar bu kez yedinci sırada yer alarak Suudi Arabistan'ı ilk yediden çıkardı.

        Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, şunları söyledi: "Kimlik avı, günümüzün dijital ortamında yaygın bir tehdit olmaya devam ediyor ve şüphelenmeyen kullanıcıları kandırmak için sürekli bir gelişim gösteriyor. Dikkatli ve şüpheci olmak, bu kötü niyetli planların kurbanı olmaya karşı en güçlü savunmalarımızdır. Dikkatli olun, tıklamadan önce doğrulayın ve dijital kimliğinizi koruyun."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadın başına aldığı darbelerle öldü! Poşete sarılı cesetle 10 gün!
        Kadın başına aldığı darbelerle öldü! Poşete sarılı cesetle 10 gün!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        "Anadolu takımı oldu!"
        "Anadolu takımı oldu!"
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak