Kastamonu'nun Araç ilçesi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Doğanpınar köyü Kovid-19 nedeniyle 14 gün karantinada kalacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
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