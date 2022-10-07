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Kastamonu'da damat ve 30 davetli düğün yemeğinden zehirlendi

Kastamonu'da düğün yemeğinden yiyen, aralarında damadın da bulunduğu 31 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Kastamonu'da damat ve 30 davetli düğün yemeğinden zehirlendi
Damat ve 30 davetli düğün yemeğinden zehirlendi
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AA

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen, aralarında damadın da bulunduğu 31 kişi hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Doğanören köyünde yaşayan damat Mehmet Akgüney, düğününe gelen davetlilere pilav üstü tavuk ikram etti. Aynı yemekten gelinin yaşadığı Akgüney köyündeki misafirlere de ikram edildi.

Bir süre sonra damat ile 30 davetli mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnebolu Devlet Hastanesine başvurdu. AA'nın haberine göre; aralarında çocukların da bulunduğu hastalar ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Gelinin babası Erdoğan Demirtaş, olayın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söyledi. Demirtaş, "Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Pilavın içindeki tavuk dokunmuş gibi. En az 200-250 kişi yemekten yedi. Damadın durumu biraz daha ağırmış." dedi.

Yemeği yapan Emrah Aygün ise "Yaparken de yaptıktan sonra da dağıtırken de yedim. Dağıttıktan sonra böyle şikayetler geldi. Herhangi bir koku bozulma hissetmedim. Pilav yedikten yarım saat sonra başladı. Çocuklar kustu. Şu an durumları iyi." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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