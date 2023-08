Kastamonu'da köyde çıkan yangında 7 ev küle döndü

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 7 evin kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alındı.

Uzla köyü Ülde Mahallesi'nde Hasan Demirci'nin evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede diğer evlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın tamamen kontrol altına alındığını ifade eden Çakır şunları kaydetti: "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilen 7 daireden 3'ünde yaşam vardı. Toplam 10 vatandaşımız yangından etkilendi. Allah'a şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Devletimizin tüm kurumları köyde. Vatandaşlarımızı ilk etapta akrabalarının yanlarına yerleştiriyoruz. Yarından itibaren vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda konteyner kurulumunu yapacağız. Vatandaşlarımızın her türlü ayni ve nakdi yardım ihtiyaçlarını karşılayacağız. Hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmayacağız. Tek tesellimiz bir can kaybı olmaması."

Köy sakinlerinden Hasan Demirci ise bir komşusuna misafirliğe gittiğini yangını daha sonra fark ettiğini belirtti. Evinin kapısını açtığında yangını fark ettiğini anlatan Demirci, "Elektrikten kaynaklandığını düşünüyorum. Saat 22.00 civarında çıktı. Suyla müdahale ettik. İtfaiyeye haber verdik." diye konuştu.

Murat Değirmenci de evinin yandığını, durumu haber aldığında ilçe merkezinde bulunduğunu, daha sonra köye geldiğini aktardı.