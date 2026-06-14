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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da yemek fabrikasına silahlı saldırıda aşçı öldü | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da yemek fabrikasına silahlı saldırıda aşçı öldü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir yemek fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda tesiste aşçı olarak çalışan 40 yaşındaki Sinan Güleç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 03:00 Güncelleme:
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        Yemek fabrikasına silahlı saldırıda aşçı öldü
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        Olay dün akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Alatarlar köyündeki yemek fabrikasında meydana geldi. Şüpheli Uğur E, iddiaya göre yemek fabrikasına tabancayla ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

        Silahlı saldırıda tesiste aşçı olarak çalışan Sinan Güleç (40) vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güleç'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Sinan Güleç (40).

        Cinayet şüphelisi Uğur E'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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