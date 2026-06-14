Kastamonu'da yemek fabrikasına silahlı saldırıda aşçı öldü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir yemek fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda tesiste aşçı olarak çalışan 40 yaşındaki Sinan Güleç hayatını kaybetti
Giriş: 14 Haziran 2026 - 03:00 Güncelleme:
Olay dün akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Alatarlar köyündeki yemek fabrikasında meydana geldi. Şüpheli Uğur E, iddiaya göre yemek fabrikasına tabancayla ateş açıp, olay yerinden kaçtı.
Silahlı saldırıda tesiste aşçı olarak çalışan Sinan Güleç (40) vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
DHA'nın haberine göre; sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güleç'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Sinan Güleç (40).
Cinayet şüphelisi Uğur E'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
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