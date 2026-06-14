Kastamonu'da yemek fabrikasına silahlı saldırıda aşçı öldü

Türkiye İş Bankası'nın 19 yıldır sürdürdüğü Karneni Göster Kitabını Al kampanyası bu yıl da çocukları kitaplarla buluşturuyor. Kampanyanın en anlamlı hikayelerinden biri ise Trabzon'un Maçka ilçesinden ortaya çıktı. 19 yıl önce karnesini göstererek kitabını alan ve o dönem 11 yaşında olan Samet Kara... Daha Fazla Göster

Türkiye İş Bankası'nın 19 yıldır sürdürdüğü Karneni Göster Kitabını Al kampanyası bu yıl da çocukları kitaplarla buluşturuyor. Kampanyanın en anlamlı hikayelerinden biri ise Trabzon'un Maçka ilçesinden ortaya çıktı. 19 yıl önce karnesini göstererek kitabını alan ve o dönem 11 yaşında olan Samet Karahasanoğlu, bugün kendi kitabını kaleme aldı Daha Az Göster