        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

        Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 18:13 Güncelleme: 02.01.2026 - 18:13
        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, 3 Ocak Cumartesi gece saatlerinden itibaren rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eserek fırtınaya dönüşeceği belirtildi.

        Açıklamada, saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

        Fırtınanın, pazar gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        Spor Bülteni - 2 Ocak 2025 (Ara Transfer Dönemi Resmen Başladı)

        Ara transfer dönemi resmen başladı. Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe Nkunku'nun kararını bekliyor. Galatasaray'da Wilfried Singo sevinci. Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı. Anadolu Efes'in konuğu Kızılyıldız. Fenerbahçe Beko Baskonia deplasmanında. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

