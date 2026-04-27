        Haberler Spor Diğer Kastamonulu Ela Ecevit dünya şampiyonu oldu

        Kastamonulu Ela Ecevit dünya şampiyonu oldu

        Kastamonulu sporcu Ela Ecevit, 22. Dünya Kempo Şampiyonası'nda 2 altın madalya birden kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 11:26 Güncelleme:
        Kastamonulu Ela dünya şampiyonu oldu

        Antalya’da düzenlenen 22. Dünya Kempo Şampiyonası’na 80 ülkeden sporcular katıldı. Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Ela Ecevit, Semi Kempo ve Full Kempo branşlarında ringe çıktı.

        Zorlu rakiplerle karşılaşan Ecevit, Rusya, Romanya ve Nepal’den sporcuları eleyerek iki ayrı kategoride finale yükseldi. Final müsabakalarını da kazanan başarılı sporcu, iki altın madalya alarak dünya şampiyonu oldu.

        Elde ettiği bu başarıyla Kastamonu’nun gururu olan Ela Ecevit, hem Türkiye’yi hem de memleketini uluslararası alanda başarıyla temsil etti.

