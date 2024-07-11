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        Haberler Ekonomi Emlak Katılımevim, yeni yatırımından 283.5 milyon dolar gelir beklediğini açıkladı - Emlak Haberleri

        Katılımevim, yeni yatırımından 283.5 milyon dolar gelir beklediğini açıkladı

        Katılımevim, CarrefourSA Bursa AVM olarak kullanılmakta olan 100 bin metrekarelik gayrimenkulün yüzde 70'ini kapsayan satın alma işleminin, gayrimenkulün sahibi olan Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. isimli şirketin yüzde 70'inin satın alınmasıyla birlikte tamamlandığını açıkladı. KAP'a iletilen bildiride, Katılımevim'in 900 Milyon USD proje hasılat garantili yatırımdan, minimum 283.5 Milyon USD gelir beklentisi olduğu yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:39
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        Yeni yatırımdan 283.5 milyon dolar gelir bekleniyor
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        Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., yeni yatırımlarını açıklamaya devam ediyor. Şirket, son olarak geçtiğimiz ay, aynı sektörde faaliyet gösteren Birevim’e ait yüzde 55 ortaklık payını satın aldığını duyurmuştu. Katılımevim, “Hasılat Paylaşımlı Yatırım Projesi” başlığıyla yayınladığı yeni projesinin detaylarını şöyle açıkladı:

        “Bursa İli, Nilüfer İlçesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş.‘ne ait olan ve halen CarrefourSA Bursa AVM olarak kullanılmakta olan 100.000 metrekarelik gayrimenkulün %70'ini kapsayan satın alma işlemi, Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. isimli şirketin %70'inin satın alımı ile 04.07.2024 tarihi itibarı ile tamamlanmıştır.

        Gayrimenkul üzerinde Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. ile Atış Yapı Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. Arasında “Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi” düzenlenerek ön protokol, tarafların imzaladığı Niyet Mektubu ile tamamlanmıştır. Atış Yapı, işbu sözleşme (Niyet Mektubu) ile elde edilecek proje hasılatının minimum 900.000.000,00 USD (Dokuz Yüz Milyon Amerikan doları) değerinde olacağını garanti etmektedir.

        Bursa ilinde pek çok gayrimenkul projesini hayata geçirmiş olan sektörün güçlü markası Atış Yapı, söz konusu arsa üzerinde konut, hotel ve açık hava konseptli alışveriş merkezinden oluşan çok amaçlı gayrimenkul projesi hayata geçirecektir.

        Proje, “Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi” kapsamında inşa edilecek olan çok amaçlı karma projeden oluşacaktır. (Açık hava AVM, Otel, Konut, Ofis, Çok amaçlı gösteri merkezi) Bu proje ile sağlanacak hasılat paylaşımının ise %55 oranında Atış Yapı’ya, %45 oranında Bainbridge Gayrimenkul şirketine ait olması konusunda mutabakata varılmıştır.

        Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. isimli şirketin sermayesinin %70'ine Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. sahip olduğundan dolayı bu hasılat paylaşımından Katılımevim olarak minimum 283.500.000,00 USD (İki Yüz Seksen Üç Milyon Beş Yüz Bin Amerikan doları) gelir elde etmeyi planlamaktayız. Bu kapsamda Atış Yapı, planlanan bu proje hasılatının altında kalması halinde eksik kalan hasılat bedelini karşılayacağını şirketimize kabul ve taahhüt etmektedir.

        Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.”

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