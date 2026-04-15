        Katy Perry hakkında cinsel taciz soruşturması başlatıldı

        Katy Perry hakkında cinsel taciz soruşturması başlatıldı

        Oyuncu Ruby Rose'un cinsel taciz suçlamasında bulunmasının ardından, Katy Perry soruşturma altında

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 09:48 Güncelleme:
        Cinsel taciz soruşturması başlatıldı

        Avustralyalı oyuncu Ruby Rose'un pop yıldızı Katy Perry'ye yönelik cinsel saldırı iddiaları sonrası, polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

        40 yaşındaki Rose, 41 yaşındaki Perry'nin, 2010 yılında Melbourne şehir merkezindeki bir gece kulübünde birlikte dışarı çıktıkları sırada, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

        Perry, temsilcisi aracılığıyla iddiaları yalanlasa da Rose'un şikayette bulunmasının ardından, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Katy Perry

        "ARTIK KONUŞMAYACAĞIM"

        Rose, olayla ilgili iddialar polis soruşturmasında olduğu için artık konuşamayacağını sosyal medyada bir paylaşım yaparak belirtti.

        Konuyla ilgili konuşmama kararının polisten gelen standart bir talep olduğunu belirten Rose, "Artık iyileşme sürecine başlayabilirim. Geçici olarak da olsa hayatıma devam edebilirim" ifadesini kullandı.

        Ruby Rose
        "TEHLİKELİ VE PERVASIZ YALANLAR"

        Amerikalı şarkıcı Katy Perry, önceki gün Rose'un cinsel taciz iddialarını "tehlikeli ve pervasız yalanlar" olarak nitelendirerek reddetti. Perry'nin temsilcisi, "Rose'un, çeşitli kişilere karşı sosyal medyada ciddi iddialarda bulunma konusunda iyi belgelenmiş bir geçmişi var. Bu iddialar, adı geçen kişiler tarafından defalarca reddedilmiştir" dedi.

        Rose, sosyal medya paylaşımında şarkıcıyla yaşanan olayın Melbourne'deki bir gece kulübünde gerçekleştiğini iddia etmiş, o dönemde 20'li yaşlarında olduğunu belirterek, "Bu konuda kamuoyuna açıklama yapmam neredeyse 20 yılımı aldı" demişti.

        Oyuncu ayrıca, "Sesimi bulacak kadar uzun süre hayatta kalabildiğim için çok minnettarım, ancak bu durum travmanın ve cinsel saldırının ne kadar büyük bir etki yarattığını gösteriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim" ifadesini kullanmıştı.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Yeniden akıllara getirdi
        Nişanlandılar
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        "Eşimden beni o ayırdı!" 12 yıllık kin kanlı bitti!
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
