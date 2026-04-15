Katy Perry hakkında cinsel taciz soruşturması başlatıldı

Avustralyalı oyuncu Ruby Rose'un pop yıldızı Katy Perry'ye yönelik cinsel saldırı iddiaları sonrası, polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

40 yaşındaki Rose, 41 yaşındaki Perry'nin, 2010 yılında Melbourne şehir merkezindeki bir gece kulübünde birlikte dışarı çıktıkları sırada, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

Perry, temsilcisi aracılığıyla iddiaları yalanlasa da Rose'un şikayette bulunmasının ardından, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Katy Perry

"ARTIK KONUŞMAYACAĞIM"

Rose, olayla ilgili iddialar polis soruşturmasında olduğu için artık konuşamayacağını sosyal medyada bir paylaşım yaparak belirtti.

Konuyla ilgili konuşmama kararının polisten gelen standart bir talep olduğunu belirten Rose, "Artık iyileşme sürecine başlayabilirim. Geçici olarak da olsa hayatıma devam edebilirim" ifadesini kullandı.

Ruby Rose

"TEHLİKELİ VE PERVASIZ YALANLAR"

Amerikalı şarkıcı Katy Perry, önceki gün Rose'un cinsel taciz iddialarını "tehlikeli ve pervasız yalanlar" olarak nitelendirerek reddetti. Perry'nin temsilcisi, "Rose'un, çeşitli kişilere karşı sosyal medyada ciddi iddialarda bulunma konusunda iyi belgelenmiş bir geçmişi var. Bu iddialar, adı geçen kişiler tarafından defalarca reddedilmiştir" dedi.

Rose, sosyal medya paylaşımında şarkıcıyla yaşanan olayın Melbourne'deki bir gece kulübünde gerçekleştiğini iddia etmiş, o dönemde 20'li yaşlarında olduğunu belirterek, "Bu konuda kamuoyuna açıklama yapmam neredeyse 20 yılımı aldı" demişti.

Oyuncu ayrıca, "Sesimi bulacak kadar uzun süre hayatta kalabildiğim için çok minnettarım, ancak bu durum travmanın ve cinsel saldırının ne kadar büyük bir etki yarattığını gösteriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim" ifadesini kullanmıştı.