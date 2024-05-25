GÖSTERİŞLİ MALİKANE İÇİN NELER YAŞANDI

Temmuz 2020'de Katy Perry ve Orlando Bloom, engelli gazi Carl Westcott ile malikane için anlaşmıştı. Daha sonra Huntington Hastalığı teşhisi konulan Westcott'un, akli melekelerinin ciddi şekilde bozulduğunu ve sözleşmeye özgür, gönüllü veya akıllıca rıza göstermeye yetkin olmadığını öne sürerek sözleşmenin iptalini istemişti. Yaşlı adamın evini satmak istememesi üzerine, Katy Perry ve Orlando Bloom, Westcott'a bir mektup yazarak evi ne kadar çok sevdiklerini ve onun ödediğinden çok daha daha fazla bir paraya satın almak istediklerini bildirmişti.