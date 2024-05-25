Katy Perry ile Orlando Bloom, Montecito malikanesinin mülkiyetini aldı
Katy Perry ile Orlando Bloom, Montecito mülkü için yıllarca süren mahkeme salonundaki mücadelenin ardından, 15 Milyon dolarlık Montecito malikanesinin mülkiyetini aldılar
Ünlü pop yıldızı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom, yıllarca süren hukuk destanını sonlandırarak resmi olarak Montecito, California'daki malikanenin sahibi oldu.
Katy Perry ile sevgilisi Orlando Bloom, California'da bulunan 8 yatak odalı ve 12 banyolu ultra lüks bir malikane için neredeyse üç yıldır 84 yaşındaki engelli gazi Carl Westcott'a karşı hukuk mücadelesi veriyordu.
Mülk kayıtlarına erişimi olan Wall Street Journal, Perry ve Bloom'un 17 Mayıs Cuma günü Santa Barbara County mülkünün tapusunu aldığını bildirdi. Bu satın alma, 1930'lardan kalma konağı girişimci Carl Westcott'tan Temmuz 2020'de 15 milyon dolara ilk satın almasından sonra geldi.
GÖSTERİŞLİ MALİKANE İÇİN NELER YAŞANDI
Temmuz 2020'de Katy Perry ve Orlando Bloom, engelli gazi Carl Westcott ile malikane için anlaşmıştı. Daha sonra Huntington Hastalığı teşhisi konulan Westcott'un, akli melekelerinin ciddi şekilde bozulduğunu ve sözleşmeye özgür, gönüllü veya akıllıca rıza göstermeye yetkin olmadığını öne sürerek sözleşmenin iptalini istemişti. Yaşlı adamın evini satmak istememesi üzerine, Katy Perry ve Orlando Bloom, Westcott'a bir mektup yazarak evi ne kadar çok sevdiklerini ve onun ödediğinden çok daha daha fazla bir paraya satın almak istediklerini bildirmişti.
Yasal işlemler Eylül 2023'ün sonlarına kadar uzatıldı ve Aralık 2023'te yayınlanan ve Perry'nin işletme müdürü Bernie Gudvi'nin lehine olan bir "Nihai Karar Beyanı" ile sonuçlandı. Mahkeme, Temmuz ayı için belirlenen potansiyel zararlarla ilgili ek davalarla birlikte gayrimenkul işleminin özel olarak yerine getirilmesini zorunlu kıldı. Perry ve Bloom, ailesinin gelecekteki ikametgahını güvence altına alırken avukatı karar hakkında yorum yapmamayı tercih etti.
Fotoğraflar: Shutterstocak, Backgrid USA, Avalon