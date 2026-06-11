Kavşakta çarpıştılar! 3 kişi öldü!
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükselirken, yaralanan 5 kişinin tedavileri devam ediyor.
İHA'nın haberine göre kaza, Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi kavşağında meydana geldi. Olayda 2 otomobil kavşakta çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kazada otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin daha yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, 5 kişinin tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.