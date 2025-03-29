Kayahan, doğum gününde unutulmadı

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Kayahan, 3 Nisan 2015’te yakalandığı yumuşak doku kanseri nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetmişti. Ölümünün üzerinden 10 yıl geçen Kayahan, doğum günü vesilesiyle eski eşi İpek Açar Kömürcü ve kızı Beste Açar tarafından anıldı.

"ARTIK MUTLU OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM" Beste Açar, babası Kayahan’ı anarken duygusal bir paylaşımda bulundu. Beste, “İyi ki doğdun babacığım. Bana yazdığın 'E bebeğim' şarkısındaki sözler artık gerçek oldu. Senin gibi birisini aramadan, o beni buldu. Güven, koşulsuz sevgi ve en gerçek aşk artık benim. Sonsuza kadar... Sen de olsaydın bizimle keşke… Belki de varsın, bilmiyorum. Ama artık mutlu olduğunu hissediyorum” dedi. REKLAM

"HEP KALBİMİZDE, HEP DUALARIMIZDA" Kayahan’ın eski eşi İpek Açar Kömürcü de bir paylaşım yaparak, "Bugün, 3 Nisan, bu dünyadan ayrılışının 10'uncu yılı... Hep doğum günlerinde unutulmaz şarkıları ve sevenleriyle andık, ama ölüm yıldönümünde sessizce dualar gönderdik. Bu sene çok özel bir belgesel hazırlandı, ancak her şey nasip, maalesef yetişmedi. Allah nasip ederse, 3 Nisan’da yayınlanacak. Bestelediği şarkılarla, hayata bakışıyla, sloganlarıyla hâlâ insanların kalbinde taht kuruyor. 'Yolu Sevgiden Geçen Herkes'le hâlâ buluşmaya devam ediyor. İyi ki doğmuş, iyi ki bu toprakların büyük ustası olmuş. Hâlâ bebekler onun ninnisiyle büyüyor, hâlâ onun şarkıları en özel günlere eşlik ediyor. Hep kalbimizde, hep dualarımızda" şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.