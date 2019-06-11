Beykoz’da 3 çocuk annesi Perihan D., eşinin kardeşi tarafından çocuklarının gözü önünde 16 kez bıçaklanarak öldürüldü.

İHA'nın haberine göre korkunç olay, Beykoz’da 4 Haziran gecesi yaşandı. Evde çocuklarıyla oturan Perihan D.’nin (28) evine, eşinin kardeşi S.D. geldi. 28 yaşındaki kadın ile S.D. arasında bilinmeyen bir sebep kavga çıktı. Kavganın alevlenmesiyle S.D., yengesi Perihan D.’yi çocuklarının gözleri önünde 16 yerinden bıçakladı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken S.D. ise evden kaçtı. Daha sonra eve gelen Ahmet D., karısını kanlar içinde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis, olayla ilgili olarak pedagog eşliğinde çocukların bilgisine başvurdu. Çocukların 'annemizi amcamız öldürdü' demesi üzerine amca S.D. kısa sürede yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken çocuklar devlet koruması altına alındı.

'ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE OLMUŞ'

Olay hakkında konuşan bir mahalle sakini, "Kocası Perihan ablayı sürekli dövüyordu. Biz burada değildik komşu aradı zaten bizi. Kocasının kardeşi karısını öldürmüş, gece mi veya sabaha doğru mu bilmiyorum. Çocuklarının gözü önünde olmuş bir de. 3 çocuğu vardı biri daha yeni yeni yürüyordu. Biri birinci sınıfı okuyor. Bir kız iki erkek" dedi.