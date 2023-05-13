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Kayıp, 526.676.732 TL

2023'ün ilk 19 haftasında izleyicilerin sinema salonlarından ne ölçüde uzaklaştığı 2022'nin aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda görülüyor. Bilet ücretlerinin yüzde 145.89 oranındaki artışına rağmen toplam hasılatta beklentilerin çok altında kalındı

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  • Kayıp, 526.676.732 TL

    Deprem felaketi, izleyicileri sinema salonlarından iyiden iyiye uzaklaştırdı. 
    2022 ile 2023'ün ilk 19 haftasını karşılaştırdığımızda sinema sektörünün bir yılda ne büyük kayba uğradığı gözler önüne seriliyor. 
  • Kayıp, 526.676.732 TL

    2023'te bilet ücretleri yüzde 145.89 oranında artmasına rağmen toplam hasılat, yüzde 53.38 arttı. Buna göre kayıp, yüzde 91.51 olarak gerçekleşti. 
  • Kayıp, 526.676.732 TL

    2023
    TÜRK FİLMLERİ 
    • Film Sayısı… 46
    • Toplam İzleyici Sayısı…  6.082.289
    • Film Başına İzleyici Sayısı… 132.223
    • Toplam Hasılat… 394.237.829 TL
    • Film Başına Hasılat… 8.570.387 TL
    • Bilet Ücreti Ortalaması… 64.81 TL
  • Kayıp, 526.676.732 TL

    2023
    YABANCI FİLMLER
    • Film Sayısı… 75
    • Toplam İzleyici Sayısı… 6.419.191
    • Film Başına İzleyici Sayısı… 85.589
    • Toplam Hasılat… 478.987.289 TL
    • Film Başına Hasılat… 6.386.497 TL
    • Bilet Ücreti Ortalaması… 74.61 TL
  • Kayıp, 526.676.732 TL

    2023
    TOPLAM İZLEYİCİ…     12.501.480
    TOPLAM HASILAT… 873.225.118 TL
    BİLET ÜCRETİ ORTALAMASI... 69.71 TL
  • Kayıp, 526.676.732 TL

    2022 TÜRK VE YABANCI FİLMLERİN GİŞELERİ NASILDI? 

    TOPLAM İZLEYİCİ… 20.082.135
    TOPLAM HASILAT… 569.320.367 TL
    BİLET ÜCRETİ ORTALAMASI... 28.35 TL
  • Kayıp, 526.676.732 TL

    2023'te ortalama bilet ücreti, 2022'ye oranla % 145.89 arttı. 
    Bilet ücreti artışına göre, 2023'te toplam hasılat, en az 1.399.901.850 TL olmalıydı. 
    Bu hesaba göre kayıp, en az 526.676.732 TL olarak gerçekleşti. 
  • Kayıp, 526.676.732 TL

    EN ÇOK İZLENEN 5 TÜRK FİLMİNİN İZLEYİCİ SAYISI

    • Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa... 2.851.443
    • Kutsal Damacana 4... 1.147.014
    • İllegal Hayatlar... 677.109
    • Kral Şakir: Mikrop Avcıları Cumburlop... 194.070
    • Elif ve Arkadaşları Kapadokya... 153.524
  • Kayıp, 526.676.732 TL

    EN ÇOK İZLENEN 5 YABANCI FİLMİN İZLEYİCİ SAYISI

    • Avatar: Suyun Yolu… 1.357.041
    • John Wick 4… 1.009.862
    • Çizmeli Kedi: Son Dilek… 815.982
    • Süper Mario Kardeşler Filmi… 428.010
    • Ant-Man ve Wasp: Quantumania… 279.868

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