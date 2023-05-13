2023'te ortalama bilet ücreti, 2022'ye oranla % 145.89 arttı.

Bilet ücreti artışına göre, 2023'te toplam hasılat, en az 1.399.901.850 TL olmalıydı.

Bu hesaba göre kayıp, en az 526.676.732 TL olarak gerçekleşti.