Sanık Amjed M.M. karar öncesi yaptığı savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek şunları söyledi: "Olay tarihinde biz başka bir aile ile mangala gittik. Ortada hiçbir şey yok, nasıl böyle olabilir? Polisler eve aramaya geldiler. Lavabo borularına bile bakıp inceleme yaptılar. 6 litrelik kan nereye gitti? Evde hiçbir şey bulamadılar. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Israrla benim katil olduğumu söylüyorlar, bana iftira ediyorlar."

ANNE: ÇOK VAHŞİ BİR ŞEKİLDE KATLEDİLDİ

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Sally Ali Challab Al-Abbood'un annesi Leyla Naim, adaletin yerini bulduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

“Bu karar son derece adil. Karar için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, asayiş kuvvetlerine, olayı araştıranlara, avukatlara, destekçilerimize teşekkür ederim. 1,5 yıldan beri rahat uyuyamıyorum ancak bugünkü kararla ilk defa bu gece rahat uyuyacağım. Bu konu beni ayrıca üzüyor, kahrediyor. Çok vahşi bir şekilde katledildi. Bir küçük parçasını dahi bulabilsem, mezar yaptıracağım. Kızımı anacağım. Maalesef onu da bulamadım."

"BUGÜN ESKİŞEHİR'DE 3 KADNI CİNAYETİNİ TAKİP ETTİK"

Avukat Pınar Çelik Arpacı ise davayı takip eden avukat topluluğu olarak karardan genel anlamda memnun olduklarını ifade etti.

Örnek bir karar olduğunu anlatan Arpacı, şu ifadeleri kullandı: "Her ne kadar katil cesedi kaybetse de ona rağmen çok fazla delil olduğu için müebbet hapis cezası aldı. Yargılama esnasında aslında burada bir kadın hakları mücadelesi verdik hep birlikte. Aile de yanımızdaydı. Bugün Eskişehir'de üç kadın cinayetini takip ettik. Bu bir tesadüf değil. Aslında bunun ne kadar yoğun olduğunu da gösteriyor. Ayşe Tuba Arslan kararı da bizim için olumlu bir karardı. Bu karar da olumlu bir karar. Verilen cezalarla kadın cinayetlerinin bir şekilde engelleneceğine dair umudumuz da yükseliyor açıkçası."